Südafrika Weinreisen

Weingenuss für Kenner – die anderen "Big Five"

Auch wenn der Begriff „Big Five“ sich normalerweise auf die fünf grossen Wildtiere Löwe, Nashorn, Elefant, Büffel und Leopard bezieht, die in Südafrika in freier Wildbahn leben, wird er auch von den Winzern in Südafrika genutzt. Die Big Five der Weine sind nämlich die fünf verschiedenen Routen, auf denen Sie das riesige Weinanbaugebiet zwischen Simonsberg und Helderberg-Massiv ganz individuell erkunden können. Wenn Sie während Ihrer Südafrika Reisen eine schöne Kulturlandschaft kennenlernen möchten und gleichzeitig Weine der Extraklasse verkostet werden sollen, sind Ferien rund um die Weingebiete Südafrikas sehr empfehlenswert.