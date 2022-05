Im Gegensatz zu den meisten anderen Nationalparks in Südafrika beeindruckt der Tsitsikamma Nationalpark nicht durch imposante Landsäugetiere, sondern ist ein Paradies für Delfine und Grauwale. Dieser Küsten-Nationalpark liegt direkt am Meer und überzeugt durch eine herrliche Atmosphäre. Da sich der Tsitsikamma Nationalpark nicht weit von der «Garden Route» und der Stadt Port Elizabeth entfernt befindet, können Sie in seiner Umgebung viel unternehmen. Lassen Sie sich von der Vielfalt dieser Region Südafrikas überraschen und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten um schon bald persönlich vor Ort zu sein.