Der nicht sehr weit von der Metropole Johannesburg entfernte Nationalpark Pilanesberg, überzeugt in erster Linie durch seine abwechslungsreichen Landschaften. In diesem Park finden Sie sowohl dichtes Buschwerk als auch leicht bewaldete Täler. Noch aufregender als die Pflanzenwelt des Pilanesberg Nationalparks sind die vielen Tiere, die in ihm leben. So können Sie zum Beispiel die «Big Five» im Pilanesberg bewundern. Wenn Sie einen der ursprünglichsten Nationalparks Südafrikas besuchen möchten, der sogar über einen eigenen Flughafen verfügt, sollten Sie unsere Spezialisten kontaktieren und sich ein Angebot unterbreiten lassen.