Zwischen den Metropolen Durban und East London, an der sogenannten Wild Coast, liegen die Städte Chintsa und Port St. Johns. Wenn Sie eine Mietwagenrundreise durch Südafrika machen, sollten Sie unbedingt einen Abstecher in diese Region wagen, da sowohl Port St. Johns als auch Chintsa sehr sehenswert sind. Dies liegt vor allem an der subtropischen Vegetation der Gegend und so schönen Plätzen wie der bei Port St. Johns gelegenen Lagune. Kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten für weitere Informationen.