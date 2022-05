Das herrliche Land Südafrika beeindruckt vor allem durch seine traumhafte Natur und ist die Heimat vieler wunderschöner Pflanzen. Davon können Sie sich vor allem in der atemberaubenden Kap-Provinz von Südafrika überzeugen, da dort üppig blühende Landschaften auf Sie warten. Wenn Sie im Rahmen einer Südafrika Mietwagenrundreise in diesem Teil des Landes unterwegs sind, ist ein Abstecher in das Fischerdörfchen Paternoster mit seinen Restaurants empfehlenswert. Der Nachbarort Langebaan hingegen ist insbesondere dann interessant, wenn Sie Wassersport treiben. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Südafrika zu erkunden.