Oudtshoorn & Calitzdorp Reisen

Die Route 62 führt Sie zu vielen sehenswerten Orten Südafrikas. Neben der unter dem Namen «Kleine Karoo» bekannten Halbwüste, sind insbesondere die an ihr gelegenen Orte Oudtshoorn und Calitzdorp reizvoll. In Oudtshoorn werden Sie zum Beispiel von zahlreichen Straussenfarmen erwartet und können diese interessanten Tiere einmal aus der Nähe betrachten. Calitzdorp hingegen überzeugt durch den vor Ort gekelterten Sauvignon Blanc. Sehr empfehlenswert sind auch die in der Nähe gelegen Tropfsteinhöhlen Cango Caves. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie für einen Besuch der Region unsere Spezialisten.