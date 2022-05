Südafrika Hochzeitsreisen

Südafrika – romantische Flitterwochen für Geniesser

Schöne Buchten, traumhafte Strände und eine Natur, die immer wieder beeindruckt, so präsentiert sich Südafrika. Die aufregende Pflanzen- und Tierwelt Südafrikas ermöglicht es Ihnen, spannende Erkundungstouren zu unternehmen, auf denen Sie mit Ihrem Partner viele spektakuläre Beobachtungen machen können. Geniessen Sie Ihre Zweisamkeit an einem besonderen Ort und lassen Sie sich vom dem Charme Südafrikas nachhaltig verzaubern. Insbesondere wenn Sie während Ihrer Südafrika Flitterwochen in erster Linie Ihre Ruhe haben möchten, sind Sie in diesem weitläufigen Land sehr gut aufgehoben. Südafrika bietet aber nicht nur romantische Orte in Hülle und Fülle, sondern ist auch ein Land, in dem sehr guter Wein angebaut wird. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, Südafrikas Wein bei einer Weinprobe auf einem der malerischen Weingüter der Region kennenzulernen.