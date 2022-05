Einmalige Garden Route

Aktive Südafrika Reisen

Ausgehend von der Route bietet sich eine geführte Wandertour über mehrere Tage auf dem 40 Kilometer langen Otter Trail an und auch ein schaukelnder Ritt auf einem Elefanten ist ein Highlight an der Strecke. Erlebnisreich und unvergesslich ist Südafrika für Familien, wenn es mit dem offenen Geländewagen auf Pirsch geht und Antilopen, Nashörner, Giraffen, Gnus und Büffel entdeckt werden. Der Tag endet dann am Lagerfeuer mit einem Grillfest vor dem Safari-Zelt. Das sind aber noch nicht alle Attraktionen auf Ihren Südafrika Reisen. Erleben Sie den Wilderness Nationalpark und seine mehr als 200 Wasservogelarten. Strände, Seen und immer wieder Flussläufe oder Meeresarme, dichter Regenwald und imposante Bergwelten machen diese Region so spannend und einzigartig.