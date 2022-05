Südafrika Reisen, Ferien pur

Urlaub in Südafrika

Auf den Spuren von Nelson Mandela

Wenn Sie sich zu einer Südafrika Mietwagenrundreisen entschliessen, darf die Weltmetropole Kapstadt nicht fehlen. Kapstadt Reisen gestalten sich facettenreich, denn hier, rund um den Tafelberg, gibt es viel zu erkunden. Hier befindet sich auch die berühmte Strafgefangenen-Insel Robben Island, auf welcher Mandela, der südafrikanische Freiheitskämpfer, inhaftiert war. So ist es kein Wunder, dass Sie hier immer wieder mit dem Spirit des Nobelpreisträgers konfrontiert werden.

Südafrika Reisen mit Kindern – Spass für die ganze Familie

Südafrika, egal ob mit dem Mietwagen oder ohne, ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Exzellente Südafrika Hotels sind bestens auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern und Gästen aller Altersgruppen eingestellt. Entlang der Garten Route präsentiert sich das Land mit einer malerischen Idylle. Die Küstenlandschaft ist einfach atemberaubend. Ein Highlight ist unter anderem der Tsitsikamma Nationalpark. Hier ist eine Wanderung auf dem Otter Trail ein absolutes Must-do. Plettenberg Bay mit dem Robberg-Nature-Reserve ist nahezu unberührt. Nicht nur Kinder sind vom Monkeyland mit den vielen Affen begeistert. Gemütliche Boutique Hotels an der Lagune von Knysna laden zum Wohlfühlen ein und bieten Entspannung für die gesamte Familie.

Südafrika Safari – ein weiterer Höhepunkt für grosse und kleine Gäste

Was wäre eine Reise auf den afrikanischen Kontinent ohne Safari. Hier können Sie die wilden Tiere des Landes hautnah, aber gefahrlos für Mensch und Tier erleben. Absolut unvergesslich gestaltet sich ein Besuch im Addo-Elephant-Park, in der Nähe von Port Elizabeth. Hier tummeln sich an den Wasserlöchern bis zu 600 Elefanten, und Sie können das Spektakel hautnah miterleben. Auf keinen Fall sollten Sie sich eine Südafrika Safari im Krüger Nationalpark entgehen lassen. Hier erwarten Sie die legendären Big Five des Landes. Hierbei handelt es sich um die berühmtesten und grössten Tiere des Landes: Elefanten, Löwen, Nashörner, Büffel und Leoparden. Diese können Sie von der Sicherheit Ihres Jeeps aus fotografieren. Auch der Hluhluwe-Umfolozi-Nationalpark ist ein Tipp vom Spezialisten. Hier können Sie die imposanten Flusspferde in ihrer natürlichen Umgebung erleben.

Südafrika für Romantiker – perfekt für Liebende und Hochzeitsreisende

Südafrika Hochzeitsreisen werden ebenfalls immer beliebter, da das Land eine enorm romantische Naturkulisse bietet. Hier können Sie unvergessliche gemeinsame Momente kreieren und für die Ewigkeit konservieren. Lassen Sie sich in exquisiten Hotels verwöhnen und erleben Sie den Luxus Südafrikas. Auch viele erstklassige Restaurants sind hier zu finden, um Ihre kulinarischen Bedürfnisse zu stillen. Die Hochzeitsreisen in Südafrika lassen sich abwechslungsreich gestalten. Geführte Reisen in die berüchtigten Townships zeigen den Alltag der Gesellschaft des Landes auf. Sie erleben hier die vielen Gesichter Südafrikas und erfahren auch viel über die Auswirkungen und Nachwehen der Apartheit. In vielen National Parks erwarten Sie moderne und luxuriöse Lodges mit traditionellem Charme. Lagerfeuerromantik und Pirschfahrten durch das wilde Gelände sind hier weitere Höhepunkte. In Südafrika erleben Sie die ideale Balance zwischen Abenteuer, Romantik, Kultur, Geschichte und Luxus.

Südafrika – das Land der Weinkenner

Eine weitere Möglichkeit, um dieses schöne Land zu erkunden, sind Südafrika Weinreisen. Lassen Sie sich verblüffen und erfahren Sie hier vor Ort, dass sogar in der Wüste des Landes köstlicher Wein angebaut und kultiviert wird. Um sich vor Ort davon zu überzeugen, sollten Sie Upington in der Kalahari besuchen. Zwischen Karoo und Kapstadt erstreckt sich jedoch das berühmteste Weinanbaugebiet des Landes. Das berühmte "Bermudadreieck" erstreckt sich hier zwischen Stellenbosch, Paarl und Franschhoek. Hier können Sie nicht nur köstlichen Wein verkosten, die Städte selbst verzaubern mit ihrem ganz individuellem Charme. Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinotage gehören hier zu den beliebtesten Weinsorten, die mittlerweile auf der ganzen Welt beliebt sind. Faszinierend sind auch die alten, traditionellen Häuser, die an die niederländische Vergangenheit erinnern.

Auch das Kap der Guten Hoffnung ist immer einen Besuch wert. Das Kap Agulhas, den südlichsten Punkt des Landes, sollten Sie ebenfalls während dieser Südafrikareise besuchen. Ein Highlight ist hier der kleine Ort Hermanus. Dieser pittoreske Ort hat sich zur Hauptstadt der Wale entwickelt und bietet Ihnen beim Whale-Watching eine fantastische Sicht auf die imposanten, sanften Riesen der Meere.