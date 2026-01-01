Anantara Bazaruto Island Resort & Spa
Bazaruto Island
Beschreibung
Einleitung
Das luxuriöse Anantara Bazaruto Island Resort & Spa bietet ein grosses Angebot an Aktivitäten und liegt auf der idyllischen Bazaruto Insel, innerhalb des vom WWF geschützten Marine Nationalparks.
Lage
Das Anantara Bazaruto Island Resort & Spa liegt in einer geschützten Bucht auf Bazaruto Island, der grössten Insel im gleichnamigen Archipel und nur 30 km von Vilanculos entfernt. Bazaruto Island ist 37 km lang und 7 km breit. Der Transfer erfolgt per Boot oder per Kleinflugzeug. Neben den weissen Sandstränden und kristallklarem, türkisblauem Wasser bietet die Insel eines der besten Tauch- und Angelreviere vor Afrikas Küsten.
Angebot
Die Region rund um das Inselarchipel gilt als Schnorchel- und Tauchparadies. Neben unzähligen Fischarten ist dies je nach Saison auch die Heimat der seltene Meeresschildkröten und Seekühe (Dugongs). Saisonal können auch verschiedene Delfinarten, Walhaie, Mantarochen, Black Marlins und viele andere exotische Meeresbewohner beobachtet werden. Zu den Wasseraktivitäten zählen Schnorcheln, Kajakfahren und diverse Strandspiele. Gegen Gebühr werden zudem die folgenden Aktivitäten angeboten: Tauchen, Hochseefischen, Bootsfahrten, Windsurfen, Segeln, Wasserski, Duneboarding, Wakeboarding.
Das Resort verfügt über eine eigene Tauchbasis. Neben den umfangreichen Wassersportaktivitäten sind auch Reitausflüge, Inselexkursionen und Fahrten im Geländewagen möglich. Weiter gibt es zwei Swimmingpools, zwei Tennisplätze, das erhöht gelegene Spa, einen Fitnessraum, eine Chip & Put Golfanlage, einen Souvenirladen sowie einen Kinderclub. Restaurants und Bars servieren fangfrische Meeresfrüchte und internationale Spezialitäten.
Zimmer
Die 44 Villas sind luxuriös und komfortabel eingerichtet und verfügen über Klimaanlage, Minibar, Fernseher, Telefon, Veranda oder Balkon. Die Beach Villen (58 m2) sowie die Beach Pool Villen (105 m2) bieten direkten Strandzugang . Die Deluxe Sea View Pool Villen (250 m2) liegen erhöht und sind ideal für Familien.
Preis auf Anfrage
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