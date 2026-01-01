Die Region rund um das Inselarchipel gilt als Schnorchel- und Tauchparadies. Neben unzähligen Fischarten ist dies je nach Saison auch die Heimat der seltene Meeresschildkröten und Seekühe (Dugongs). Saisonal können auch verschiedene Delfinarten, Walhaie, Mantarochen, Black Marlins und viele andere exotische Meeresbewohner beobachtet werden. Zu den Wasseraktivitäten zählen Schnorcheln, Kajakfahren und diverse Strandspiele. Gegen Gebühr werden zudem die folgenden Aktivitäten angeboten: Tauchen, Hochseefischen, Bootsfahrten, Windsurfen, Segeln, Wasserski, Duneboarding, Wakeboarding.

Das Resort verfügt über eine eigene Tauchbasis. Neben den umfangreichen Wassersportaktivitäten sind auch Reitausflüge, Inselexkursionen und Fahrten im Geländewagen möglich. Weiter gibt es zwei Swimmingpools, zwei Tennisplätze, das erhöht gelegene Spa, einen Fitnessraum, eine Chip & Put Golfanlage, einen Souvenirladen sowie einen Kinderclub. Restaurants und Bars servieren fangfrische Meeresfrüchte und internationale Spezialitäten.