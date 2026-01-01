Das Bazaruto Archipel an der ostafrikanischen Küste ist bei Tauchern sehr beliebt. Es gibt zahlreiche intakte Korallenriffe vor der Küste zu erkunden. Diese beherbergen eine eindrucksvolle Unterwasserwelt, die viele spannende Tauchgänge ermöglichen. Doch auch für die Badeferien bietet das Bazaruto Archipel eine traumhafte Kulisse. Entspannen Sie an den malerischen Stränden, beobachten sie die Meeresschildkröten, die zur Eiablage den Strand aufsuchen oder erkunden sie die farbenfrohe Unterwasserwelt mit Schnorchel oder Tauchflasche ausgerüstet. Egal wie Sie Ihre Ferien verbringen möchten, unsere Afrika Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der optimalen Planung.