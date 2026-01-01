Pumulani Lodge
Mangochi
Beschreibung
Einleitung
Die Pumulani Lodge bietet eine perfekte Mischung für unvergessliche Ferien in einer ursprünglichen und einzigartigen Gegend des Südlichen Afrika. Aus gutem Grund hatte David Livingstone einst den See als „See der Sterne" benannt, denn tagsüber tanzt das Licht auf dem tiefblauen Wasser während sich nachts die Sterne darin spiegeln.
Lage
Die Lodge liegt auf der Westseite der Halbinsel Nankumba am Südende des Malawi-Sees auf einem üppig bewachsenen Hügel zwischen Bäumen und zerklüfteten Felsen.
Angebot
Die luxuriöse Lodge mit freundlichem und persönlichem Service überzeugt mit dem herrlichen Blick über den Malawi See. Das Hauptgebäude besteht aus einem weiträumigen, offenen Restaurantdeck, einer Bar sowie einer gemütlichen Feuerstelle. Eine Stufe unterhalb liegt der lange Pool, welcher für Abkühlung an heissen Tagen sorgt. Über Holzstege und Stufen erreicht man die Villen sowie den Sandstrand, wo sich ein zweiter Pool auf einem Holzdeck befindet.
Die Menge an Aktivitäten ist zahlreich. Es werden diverse Wassersportaktivitäten wie Bootstouren, Wasserski, Schnorcheln, Tauchen oder Segeln angeboten. Es können zudem geführte Wanderungen in die Hügellandschaft oder Mountainbike-Touren in die umliegenden Dörfer unternommen werden. Geniessen Sie den Sonnenuntergang während einer Dhow Cruise. Zur Sternbeobachtung steht in der Lodge ein Teleskop zur Verfügung.
Zimmer
Jede der 10 Villen wurde individuell entworfen und an einem entsprechenden Platz am Uferhang errichtet, so dass sich die Lodge harmonisch in die Umgebung einfügt. Die geschwungene Architektur der grosszügigen Villen widerspiegeln die Bewegungen des Sees. Das Innere der Villen wurde mit warmen Farben gestaltet und dekoriert, wodurch eine gemütliche Atmosphäre entsteht. Jede Villa verfügt über ein grosses Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie eine Lounge. Von der Terrasse aus geniesst man einen herrlichen Ausblick in den Busch oder auf den See.
Preis auf Anfrage
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