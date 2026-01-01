Die luxuriöse Lodge mit freundlichem und persönlichem Service überzeugt mit dem herrlichen Blick über den Malawi See. Das Hauptgebäude besteht aus einem weiträumigen, offenen Restaurantdeck, einer Bar sowie einer gemütlichen Feuerstelle. Eine Stufe unterhalb liegt der lange Pool, welcher für Abkühlung an heissen Tagen sorgt. Über Holzstege und Stufen erreicht man die Villen sowie den Sandstrand, wo sich ein zweiter Pool auf einem Holzdeck befindet.

Die Menge an Aktivitäten ist zahlreich. Es werden diverse Wassersportaktivitäten wie Bootstouren, Wasserski, Schnorcheln, Tauchen oder Segeln angeboten. Es können zudem geführte Wanderungen in die Hügellandschaft oder Mountainbike-Touren in die umliegenden Dörfer unternommen werden. Geniessen Sie den Sonnenuntergang während einer Dhow Cruise. Zur Sternbeobachtung steht in der Lodge ein Teleskop zur Verfügung.