Kaya Mawa Lodge
Likoma Island
Beschreibung
Einleitung
Die Kaya Mawa Lodge ist ein idyllischer und romantischer Ort und liegt unter Mango Bäumen an einem feinen und weiss schimmernden Sandstrand. Ein Paradies um den Alltag zu vergessen.
Lage
Die Kaya Mawa Lodge liegt auf der Insel Likoma, am nördlichen Malawi See und dicht an der Küste zu Mozambique. Kaya Mawa ist eine architektonisch einzigartige Lodge in traumhafter Umgebung und zählt zu den exklusivsten Destinationen am Malawi See.
Angebot
Kaya Mawa bietet den Gästen einen weitläufigen Strand mit glasklarem türkisfarbenem Wasser. Die mächtigen Felsen und Steine sowie die Mango Bäume und Baobabs ziehen sich entlang der Küste. Den Gästen stehen eine Bar und Lounge am Strand zur Verfügung. Das Abendessen wird am Strand eingenommen, der mit diversen Laternen dekoriert wird. Viele Wassersportarten wie Tauchen, Schnorcheln, Kayaking, Segeln und Wasserski sowie diverse Ausflüge stehen dem Gast zur Verfügung.
. Diverse Ausflüge auf der Insel wie der Besuch der lokalen Kathedrale oder dem Markt sowie Mountain Biking runden das Angebot ab. Die Ausflüge sowie Aktivitäten sind teilweise gegen Gebühr. Entspannen Sie sich bei einer Massage oder Gesichtsbehandlung im Pavillon auf der vorgelagerten Insel.
Zimmer
Die 11 Chalets sind individuell und mit viel Detail eingerichtet. Die Einheiten sind aus Stein und Holz gebaut, bieten viel Privatsphäre und sind auf dem ganzen Gelände zwischen den mächtigen Steinen verteilt. Alle Chalets verfügen über ein grosszügiges Badezimmer, wunderschöne Terrasse und direkten Seezugang.
Unsere Meinung
In Kaya Mawa lässt man den Alltag hinter sich und fühlt sich dem Paradies ein Stück näher.
Preis auf Anfrage
Loading map...