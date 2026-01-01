Kaya Mawa bietet den Gästen einen weitläufigen Strand mit glasklarem türkisfarbenem Wasser. Die mächtigen Felsen und Steine sowie die Mango Bäume und Baobabs ziehen sich entlang der Küste. Den Gästen stehen eine Bar und Lounge am Strand zur Verfügung. Das Abendessen wird am Strand eingenommen, der mit diversen Laternen dekoriert wird. Viele Wassersportarten wie Tauchen, Schnorcheln, Kayaking, Segeln und Wasserski sowie diverse Ausflüge stehen dem Gast zur Verfügung.

. Diverse Ausflüge auf der Insel wie der Besuch der lokalen Kathedrale oder dem Markt sowie Mountain Biking runden das Angebot ab. Die Ausflüge sowie Aktivitäten sind teilweise gegen Gebühr. Entspannen Sie sich bei einer Massage oder Gesichtsbehandlung im Pavillon auf der vorgelagerten Insel.