Dakhla Reisen

Wenn Sie auf der Suche nach einem kilometerlangen und feinsandigen Strand sind, finden Sie in Dakhla Ihr Paradies. Nicht nur die traumhafte Kulisse überzeugt, denn auf diesen Traumstränden sind Sie zumeist mit nur wenigen anderen Touristen unterwegs. Speziell Kite- und Windsurfer werden sich in Dakhla wohl fühlen. Die Wellen des Atlantiks laden zu rasanten Ritten über die Wellen ein. Nach einer eindrucksvollen Marokko Mietwagenrundreise können Sie in Dakhla noch mal so richtig ausspannen. Erkundigen Sie sich einfach bei unseren Spezialisten.