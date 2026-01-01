Beschreibung

Einleitung Die drei einzigartigen Lodges befinden sich in verschiedenen Sektoren der 10 000 ha grossen, privaten Mluwati Konzession, welche Teil des Krüger Nationalparks ist. Entdecken Sie auf den abwechslungsreichen Safaris die Tier- und Pflanzenwelt Südafrikas mit einem erfahrenen Ranger.

Lage Die private Konzession liegt im Krüger Nationalpark ca. 45 km südöstlich des Orpen Gates. Das Gebiet ist nicht durch Zäune begrenzt, wodurch die Wildtiere sich frei zwischen der Mluwati Konzession und dem Krüger Nationalpark bewegen können. Der Flughafen von Hoedspruit ist ca. 2,5 Fahrstunden entfernt. Der Skukuza Airport erreichen Sie in knapp 2 Fahrstunden.

Angebot Alle 3 Lodges bieten den Gästen einen Pool, um sich an heissen Tagen nach einer aufregenden Safari zu erfrischen. Täglich werden Pirschfahrten im 4x4 Safari-Fahrzeug unternommen. Es gibt keinen Mobiltelefon-Empfang in den Camps was die Gäste zusätzlich zur Ruhe kommen lässt.