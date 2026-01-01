Leroo La Tau
Makgadikgadi Pans
Beschreibung
Einleitung
Fernab von jeglichen Touristenpfaden befindet sich hübsch eingebettet am Ufer des Boteti Flusses Leroo La Tau - ein Rückzugsort in einer faszinierenden Wüstenlandschaft.
Lage
Die Lodge liegt an der Grenze zum Makgadikgadi Nationalpark, einer der facettenreichsten Parks des Landes.
Angebot
Im Haupthaus der Lodge gibt es eine gemütliche Bar, einen Speiseraum, eine Lounge und einen kleinen Souvenirshop. Vom Swimmingpool aus blickt man über das Flussbett des Boteti. Nach dem Abendessen können sich die Gäste zu einer gemütlichen Feuerstelle mit Blick auf den Fluss zurückziehen und den Tag ausklingen lassen.
Im Haupthaus der Lodge gibt es eine gemütliche Bar, einen Speiseraum, eine Lounge und einen kleinen Souvenirshop. Vom Swimmingpool aus blickt man über das Flussbett des Boteti. Nach dem Abendessen können sich die Gäste zu einer gemütlichen Feuerstelle mit Blick auf den Fluss zurückziehen und den Tag ausklingen lassen.
Zu den Aktivitäten gehören Tag- und Nachtpirschfahrten und geführte Buschwanderungen. Je nach Saison sind auch Bootsfahrten auf dem Boteti Fluss möglich.
Ein einzigartiges Erlebnis ist die Zebra Migration, welche in der Trockenzeit (ca. Mai - Juli) hier zu beobachten ist. Besuchen Sie das nahegelegene Khumaga Village, um einen kulturellen Einblick zu erhalten. Bei einem Aufenthalt ab 3 Nächten können Sie zudem einen ganztätigen Ausflug zu den Nxai Pan (Salzpfannen) und den bekannten Baobab Bäumen unternehmen.
Zimmer
Den Gästen stehen 12 luxuriöse Strohdach Chalets zur Verfügung, welche mit einer Glasfront ausgestattet sind und somit einen uneingeschränkten Blick in die Natur ermöglichen. Die private Terrasse sorgt für erholsame Stunden zwischen den Aktivitäten. Jede Einheit verfügt über ein en-suite Badezimmer.
Tipp vom Spezialisten
Wagen Sie sich in die atemberaubende Makgadikgadi-Salzpfanne, um eine unvergessliche Nacht unter dem Sternenhimmel Afrikas zu verbringen. Ab 3 Übernachtungen zwischen Juni - Oktober möglich.
Preis auf Anfrage
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