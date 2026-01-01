Im Haupthaus der Lodge gibt es eine gemütliche Bar, einen Speiseraum, eine Lounge und einen kleinen Souvenirshop. Vom Swimmingpool aus blickt man über das Flussbett des Boteti. Nach dem Abendessen können sich die Gäste zu einer gemütlichen Feuerstelle mit Blick auf den Fluss zurückziehen und den Tag ausklingen lassen.



Zu den Aktivitäten gehören Tag- und Nachtpirschfahrten und geführte Buschwanderungen. Je nach Saison sind auch Bootsfahrten auf dem Boteti Fluss möglich.

Ein einzigartiges Erlebnis ist die Zebra Migration, welche in der Trockenzeit (ca. Mai - Juli) hier zu beobachten ist. Besuchen Sie das nahegelegene Khumaga Village, um einen kulturellen Einblick zu erhalten. Bei einem Aufenthalt ab 3 Nächten können Sie zudem einen ganztätigen Ausflug zu den Nxai Pan (Salzpfannen) und den bekannten Baobab Bäumen unternehmen.