San Camp
Makgadikgadi Pans
Beschreibung
Lage
Das San Camp liegt am Rande der unendlich erscheinenden Makgadikgadi Salzpfannen.
Angebot
Der Hauptbereich des Camps besteht aus einem schlichten, weissen Canvas-Zelt mit einem langen Tisch. Die Landschaft kann mit Quad Bikes erkundet werden. Geführte Ausflüge zu den Salzpfannen, Baobab Bäumen und zu einer Erdmännchen-Kolonie, Besuch archäologischer Stätten, Pirschfahrten, Reitausflüge, Quad Bike Touren über die Salzpfannen und Wanderungen mit den San Buschmännern werden angeboten. Das San Camp ist ein exklusives Wüstenerlebnis.
Zimmer
Das San Camp bietet 7 Meru-Zelte mit Ausblick auf die Salzpfanne. Alle Zelte sind mit maximaler Privatsphäre versehen und verfügen über ein en-suite Badezimmer mit traditioneller Eimerdusche.
Unsere Meinung
Das klassische Camp besitzt einen romantischen Charakter welcher von der einsamen Schönheit der Salzpfannen ergänzt wird.
Preis auf Anfrage
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