Der Hauptbereich des Camps besteht aus einem schlichten, weissen Canvas-Zelt mit einem langen Tisch. Die Landschaft kann mit Quad Bikes erkundet werden. Geführte Ausflüge zu den Salzpfannen, Baobab Bäumen und zu einer Erdmännchen-Kolonie, Besuch archäologischer Stätten, Pirschfahrten, Reitausflüge, Quad Bike Touren über die Salzpfannen und Wanderungen mit den San Buschmännern werden angeboten. Das San Camp ist ein exklusives Wüstenerlebnis.