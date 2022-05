Linyanti & Savuti Reisen

Die Landschaften Botswanas sind reich an Flüssen und Wasserläufen. Dies zeigt sich vor allem im westlichen Bereich des eindrucksvollen Chobe Nationalparks, in dem Sie die Flüsse Linyanti und Savuti finden. Diese sehr fruchtbare Region, die von einer üppigen Vegetation geprägt wird, ist ein Paradies für viele verschiedene Tiere. Aus diesem Grund tummeln sich in der Region auch etliche Arten, wie zum Beispiel Gnus, Löwen und seltene Wildhunde. Wenn Sie es nicht mehr erwarten können, diese Region zu erkunden, sollten Sie schnell unsere Spezialisten kontaktieren.