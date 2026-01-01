Entdeckungsreise Zanzibar ab Zanzibar

Auf einer ausgiebigen Rundfahrt erfahren Sie viel über die lokalen Traditionen und Lebensweise der Bevölkerung. Sie besichtigen ein Dorf, einen Fischmarkt und besuchen eine Gewürzfarm, bevor es weiter in den Norden nach Nungwi geht. Nungwi ist das Zentrum der Dhow-Baukunst, wo die traditionellen Boote heute noch gebaut werden. Im Anschluss fahren Sie an die Südostküste.