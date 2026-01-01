El Establo Mountain Hotel
Monteverde
Beschreibung
Einleitung
Diese grosse Luxushotelanlage verspricht Komfort, Abenteuer und eine traumhafte Panoramasicht auf den Golf von Nicoya. Sie liegt auf einer Anhöhe im Nebelwald von Monteverde und bietet ein reichhaltiges Angebot für Natur- und Vogelbeobachter.
Lage
Das Hotel liegt im Nordwesten von Costa Rica, 7 km östlich von Santa Elena und 4 km vom Nebelwald Monteverde entfernt. San José ist ca. 3 Autostunden entfernt.
Angebot
Nachkommen einer Quäkerfamilie führen heute das exklusive Hotel auf einem Farmland mit 50% Primärregenwald. Auf 60 Hektaren Land finden Besucher Wanderwege, einen hoteleigenen Teich, eine Canopy Anlage mit 16 Seilen, 2 überdachte und beheizte Swimmingpools, Sportplätze für Tennis, Basketball und Fussball, 2 Bars, einen Fitnessraum und ein Spa. Kulinarische Gaumenfreuden bieten die beiden Restaurants Las Riendas und Laggus.
Zimmer
Alle 155 Zimmer sind mit Haartrockner, Kühlschrank, Safe, Telefon, Fernseher, Balkon oder Terrasse ausgestattet. Die Deluxe Zimmer bieten eine spektakuläre Aussicht auf die Berge und den Golf von Nicoya. Die geräumigen Zimmer sind freundlich und hell mit massiven Holzmöbeln ausgestattet. Von der Terrasse aus können die Gäste die Tier- und Pflanzenwelt hautnah erleben. Die Junior Suiten des Hotels sind im Stil eines offenen Studios angelegt. Im Zwischengeschoss befindet sich über dem Hauptschlafzimmer das zweite Doppelbettzimmer. Die Aussicht durch die Panoramafensterwand ist atemberaubend.
Preis auf Anfrage
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