Beschreibung

Einleitung Diese grosse Luxushotelanlage verspricht Komfort, Abenteuer und eine traumhafte Panoramasicht auf den Golf von Nicoya. Sie liegt auf einer Anhöhe im Nebelwald von Monteverde und bietet ein reichhaltiges Angebot für Natur- und Vogelbeobachter.

Lage Das Hotel liegt im Nordwesten von Costa Rica, 7 km östlich von Santa Elena und 4 km vom Nebelwald Monteverde entfernt. San José ist ca. 3 Autostunden entfernt.

Angebot Nachkommen einer Quäkerfamilie führen heute das exklusive Hotel auf einem Farmland mit 50% Primärregenwald. Auf 60 Hektaren Land finden Besucher Wanderwege, einen hoteleigenen Teich, eine Canopy Anlage mit 16 Seilen, 2 überdachte und beheizte Swimmingpools, Sportplätze für Tennis, Basketball und Fussball, 2 Bars, einen Fitnessraum und ein Spa. Kulinarische Gaumenfreuden bieten die beiden Restaurants Las Riendas und Laggus.