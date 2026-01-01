Al Natural Resort
Isla Bastimentos
Beschreibung
Einleitung
Ein Paradies zwischen Regenwald und Meer! Es ist ein unglaublicher Ort um alles um sich herum zu vergessen.
Lage
Das Resort liegt sehr idyllisch und abgelegen auf der Ostseite der Insel Bastimentos, am malerischen Punta Vieja. Es ist in nur 45 Minuten per Boot von der Hauptinsel Colón erreichbar. Umgeben von üppiger Natur und kristallklarem Wasser bietet es eine perfekte Auszeit vom hektischen Alltag. Die ruhige Lage ermöglicht es den Gästen, die Schönheit der tropischen Umgebung in vollen Zügen zu geniessen.
Angebot
Das Resort ist wunderschön in die Natur eingebettet, zwischen üppigem Regenwald und einem kleinen einsamen Strand. Zur Ausstattung gehören eine Restaurant mit Bar, eine Tauchschule und kostenloser Verleih von Kajaks und Schnorchel-Ausrüstung.
Zimmer
Die 7 Bungalows liegen auf Stelzen am Meer. Die Frontseite der Bungalows ist offen in Meerrichtung, kann aber jederzeit mit Vorhängen geschlossen werden. Es gibt also weder Türen noch Fenster. Alle Bungalows verfügen über Moskitonetze, Hängematte, Sitzgelegenheit und einen Safe.
ab CHF 405.– / pro Person
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