Beschreibung

Einleitung Ein Paradies zwischen Regenwald und Meer! Es ist ein unglaublicher Ort um alles um sich herum zu vergessen.

Lage Das Resort liegt sehr idyllisch und abgelegen auf der Ostseite der Insel Bastimentos, am malerischen Punta Vieja. Es ist in nur 45 Minuten per Boot von der Hauptinsel Colón erreichbar. Umgeben von üppiger Natur und kristallklarem Wasser bietet es eine perfekte Auszeit vom hektischen Alltag. Die ruhige Lage ermöglicht es den Gästen, die Schönheit der tropischen Umgebung in vollen Zügen zu geniessen.

Angebot Das Resort ist wunderschön in die Natur eingebettet, zwischen üppigem Regenwald und einem kleinen einsamen Strand. Zur Ausstattung gehören eine Restaurant mit Bar, eine Tauchschule und kostenloser Verleih von Kajaks und Schnorchel-Ausrüstung.