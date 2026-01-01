The Hummingbird Hotel
Isla Colon
Beschreibung
Einleitung
Das gemütliche Bed & Breakfast ist eingebettet von dichtem, saftigem Dschungel am goldfarbenen Strand Bluff. Die kleine Anlage ist im karibisch-rustikalem Stil passend zur natürlichen, idyllischen Umgebung aus Holz erbaut. Die Hängematten und bequemen Liegen laden Sie auf die karibische Weise zum Entspannen ein.
Lage
The Hummingbird befindet sich 8 km vom Ortszentrum von Bocas Stadt auf der Hauptinsel Isla Colón am 7 km langen Sandstrand Bluff. Der Strand ist umgeben von üppigem, natürlich erhaltenem Dschungel. Schwimmen im Meer ist aufgrund von unsichtbaren Strömungen nicht zu empfehlen.
Angebot
Erleben Sie tagsüber den kaum bewohnten Playa Bluff. Schlendern Sie entlang des 7 km langen, goldenen Sandstrandes oder entspannen Sie in einer Hängematte oder am hoteleigenen Pool, während Sie Ihren Lieblings-Cocktail oder eine frisch geschnittene Kokosnuss schlürfen. Die Unterkunft bietet zudem eine Bar, ein Restaurant sowie eine Tour Desk, wo Sie Ihre Ausflüge in die Umgebung buchen können. Gratis WLAN.
Gegen Gebühr: Bootstouren, Reitausflüge, Surfen und Tauchausflüge
Gegen Gebühr: Bootstouren, Reitausflüge, Surfen und Tauchausflüge
Zimmer
Die insgesamt 6 komfortablen und rustikalen Zimmer haben je einen kleinen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf Garten und in Richtung Strand/Meer. Alle Zimmer verfügen über einen Deckenventilator, Dusche mit Dschungelblick, Safe sowie einen kleinen Kühlschrank. Das absolute Highlight sind die Klapptüren, die sich über die volle Breite der Zimmer erstrecken und komplett geöffnet werden können. Dadurch haben Sie eine atemberaubende Aussicht auf den tropischen Garten. Die Bungalows sind in der Anlage verteilt, die Casa Zimmer liegen im Haupthaus.
Preis auf Anfrage
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