Isla Palenque liegt im Golf von Chiriquí vor der Pazifikküste im Westen Panamas, unweit des kleinen Ortes Boca Chica. Die Privatinsel ist fast vollständig mit tropischem Wald bedeckt und von naturbelassenen Stränden gesäumt – ein Rückzugsort für alle, die Ruhe, Ursprünglichkeit und Barfussluxus abseits ausgetretener Pfade suchen.

Die Tage auf der Insel gestalten sich so aktiv oder entspannt, wie Sie möchten: Spaziergänge durch den Wald, Kajak- und Schnorchelausflüge in den umliegenden Gewässern, Bootstouren durch die geschützte Inselwelt des Golfs oder einfach ein paar Stunden in der Hängematte mit Blick aufs Meer. In bestimmten Monaten lassen sich vor der Küste sogar Buckelwale beobachten, die in die geschützten Gewässer der Region ziehen.

Isla Palenque eignet sich besonders für Paare und Honeymooner sowie für Reisende, die ihre Panama-Rundreise mit einigen Tagen exklusiver Abgeschiedenheit ausklingen lassen möchten. Die Trockenzeit von etwa Dezember bis April gilt als beliebteste Reisezeit; grundsätzlich ist die Insel jedoch ganzjährig ein lohnendes Ziel. Gerne beraten wir Sie zu Kombinationsmöglichkeiten mit weiteren Höhepunkten Panamas.