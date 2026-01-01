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Gamboa, Panama

Gamboa Hotels im Überblick

Panama

Gamboa liegt mitten im Grünen am Ufer des Panamakanals, dort, wo der Río Chagres in die berühmte Wasserstrasse mündet. Das kleine Dorf ist umgeben vom dichten Regenwald des Soberanía-Nationalparks und zählt zu den besten Adressen Panamas, um tropische Natur hautnah zu erleben – und das nur eine kurze Fahrt von Panama City entfernt.

Die Region ist ein Paradies für Tierbeobachtungen: Brüllaffen, Faultiere, Tukane und unzählige weitere Vogelarten sind im Regenwald zu Hause, weshalb Gamboa besonders bei Naturliebhabern und Hobby-Ornithologen beliebt ist. Bootsausflüge auf dem Kanal und dem Gatúnsee führen vorbei an bewaldeten Inseln, auf denen Affen leben, während in Sichtweite die grossen Ozeanriesen den Kanal passieren – ein faszinierender Kontrast zwischen Wildnis und Welthandel.

Gamboa eignet sich ideal für den Auftakt oder Abschluss einer Panama-Rundreise und lässt sich gut mit Stadterlebnis und Strandferien kombinieren. In der Trockenzeit von etwa Dezember bis April sind Ausflüge besonders angenehm; wer den Regenwald in sattem Grün erleben möchte, reist in der grünen Saison. Unsere Spezialisten stellen Ihre Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.

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