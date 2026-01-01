Gamboa liegt mitten im Grünen am Ufer des Panamakanals, dort, wo der Río Chagres in die berühmte Wasserstrasse mündet. Das kleine Dorf ist umgeben vom dichten Regenwald des Soberanía-Nationalparks und zählt zu den besten Adressen Panamas, um tropische Natur hautnah zu erleben – und das nur eine kurze Fahrt von Panama City entfernt.

Die Region ist ein Paradies für Tierbeobachtungen: Brüllaffen, Faultiere, Tukane und unzählige weitere Vogelarten sind im Regenwald zu Hause, weshalb Gamboa besonders bei Naturliebhabern und Hobby-Ornithologen beliebt ist. Bootsausflüge auf dem Kanal und dem Gatúnsee führen vorbei an bewaldeten Inseln, auf denen Affen leben, während in Sichtweite die grossen Ozeanriesen den Kanal passieren – ein faszinierender Kontrast zwischen Wildnis und Welthandel.

Gamboa eignet sich ideal für den Auftakt oder Abschluss einer Panama-Rundreise und lässt sich gut mit Stadterlebnis und Strandferien kombinieren. In der Trockenzeit von etwa Dezember bis April sind Ausflüge besonders angenehm; wer den Regenwald in sattem Grün erleben möchte, reist in der grünen Saison. Unsere Spezialisten stellen Ihre Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.