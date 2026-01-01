Beschreibung

Einleitung Isla Palenque ist ein exklusives, privates Inselresort der preisgekrönten Cayuga Collection, bekannt für ihre nachhaltigen Luxushotels, inmitten von 400 Hektar unberührtem Dschungel.

Lage Das Luxus Resort befindet sich im Golf von Chiriquí. Die private Insel Palenque, die im Marine Nationalpark liegt, ist nur eine kurze Bootsfahrt vom bekannten Fischerdorf Boca Chica entfernt. David liegt knapp zwei Stunden entfernt.

Angebot Das Resort verfügt über eine eigene Bio-Farm, in der frische tropische Früchte, Gemüse und Kräuter für die Restaurants der Unterkunft angebaut werden. Zudem verfügt das Resort über eine Bar, einen Pool und ein Tour Desk zur Buchung diverser Ausflüge. Weitere Annehmlichkeiten des Resorts sind ein Yoga Deck und ein Spa.

Zimmer Die luxuriös eingerichteten 8 Casitas befinden sich direkt am Strand. Die überdachte Lounge-Terrasse bietet einen guten Ausblick auf den Pazifik und den Dschungel. Der private, weitläufige Garten hat Hängematten zum Entspannen. Die Outdoor Badewanne und Dusche sowie die organische Toilette befinden sich im modernen Badezimmer. Zudem gibt es in jedem Casita ein King-Size Bett und ein Einzelbett, einen Kleiderschrank, WLAN, Klimaanlage und Ventilatoren sowie einen Safe.