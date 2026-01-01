El Valle de Antón liegt im Hochland Zentralpanamas – eingebettet in den Krater eines längst erloschenen Vulkans. Das Bergdorf ist für sein angenehm mildes Klima bekannt: Während an den Küsten tropische Hitze herrscht, geniessen Sie hier frische Luft und grüne Berglandschaften, so weit das Auge reicht. Üppige Vegetation, Wasserfälle und Nebelwälder prägen die Umgebung und machen El Valle zu einem beliebten Ziel für alle, die Panama abseits von Stadt und Strand erleben möchten.

Aktive Ferientage stehen hier im Vordergrund: Wanderungen auf die umliegenden Kraterränder, Beobachtung farbenprächtiger Vögel, Besuche von Thermalquellen oder ein Bummel über den lokalen Markt, auf dem Kunsthandwerk und Orchideen angeboten werden. Auch für Familien ist das Dorf ein dankbares Ziel, da sich viele Ausflüge ohne grosse Anstrengung unternehmen lassen.

El Valle eignet sich ideal als Ergänzung zu einer Panama-Rundreise – etwa als erfrischender Kontrast zwischen Stadtbesichtigung und Strandferien. Die trockeneren Monate von etwa Dezember bis April gelten als angenehmste Reisezeit, doch gerade in der grünen Saison zeigt sich das Tal von seiner üppigsten Seite. Gerne beraten wir Sie persönlich zu Hotels und Reiserouten.