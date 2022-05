Nicaragua Reisen werden Sie mit positiven Überraschungen beeindrucken: Mit der Fähre können Sie die Vulkaninsel besichtigen und natürlich bietet Ihnen eine Nicaragua Rundreise noch viele weitere interessante Highlights! Der riesige Nicaraguasee ist ein beliebtes Fotomotiv und im Hochland spielt der Kaffee- und Tabakanbau eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. In diesem vom Massentourismus noch verschonten Land sammeln Sie zahlreiche spannende Erfahrungen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, wenn auch Sie an geführten Rundreisen interessiert sind. Es gibt jede Menge zu entdecken in einem der schönsten Länder der Welt!