Mexiko Haciendas: Purer Luxus

Die Haciendas der Sierra Madre wurden von den spanischen Kolonialherren gebaut, die die luxuriösen weissen Villen mit dem in der Sierra Madre gefundenen Silber finanzierten. Aber die Sierra Madre diente auch Ausgestossenen, Banditen und Revolutionären als Versteck – diese Landschaft hat eine abwechslungsreiche Geschichte! Heute sind die Haciendas in Mexiko noble Herbergen. Sie bieten Ihnen Unterkunft und Erholung auf hohem Niveau während Ihrer Ferien in Mexiko. Nutzen Sie in Mexiko Haciendas, um die Sierra Madre zu Pferd zu erkunden oder mit dem Mietwagen durch das Land zu reisen! Unsere Mexiko Spezialisten stellen Ihnen Ihre Unterkünfte ganz nach Ihrem Geschmack zusammen.