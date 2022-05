Erlebnisreiche Mexiko Badeferien

Die Seele baumeln lassen am Rand der Kinderstube der Delfine

An der ruhigen Maya-Küste erholen Sie sich unter wiegenden Palmen in einem exotischen Garten und haben es gleichzeitig zu den grandiosen Ruinenstädten der Mayahochkultur nicht weit. Wer seine Mexiko Ferien auf Yucatan verlebt, sollte seine Eindrücke vom Land noch vertiefen. Wer sein all-inclusive Hotel einmal verlassen möchte, kann interessante Tagestouren in Mexiko organisieren.

Nicht weit entfernt liegen die Städte Tulum, Uxmal und eine der bedeutendsten Ruinenstätten Chichén Itzá. An der Ostküste liegt Chetumal mit seinen altertümlichen Holzhäusern und einer typisch mexikanischen Innenstadt. Hier mündet der Rio Hondo, der Grenzfluss zwischen Mexiko und Belize, in die Karibische See. Ein Highlight sind die flachen Lagunen der Bucht. Der Küstenbereich wurde als Naturpark ausgewiesen und Teil des Biosphärenreservats UNESCO-Welterbe. Überwältigend zu beobachten, wo im Naturpark Sian Ka'an Delfine ihre Jungen zur Welt bringen und die zutraulichen Seekühe sich wie in einer Badewanne tummeln.