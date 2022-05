Mexiko Reisen

Die Vielfalt Mexikos

Die kulturellen Highlights Ihrer Mexiko Ferien

Eine der grössten Metropolen der Welt ist die kontrastreiche Mega-Stadt Mexiko City. Seit die Ureinwohner die Stadt als "Tenochtitlan" gegründet haben, hat sie nichts von ihrer Faszination, die sie auf Mexikaner und ausländische Gäste ausübt, verloren. Während der Kolonialherrschaft der Spanier wurde die aztekische Kultur einfach mit spanischer Architektur überdeckt. Das historische Zentrum mutet daher eher europäisch an. Unter dem Mittelpunkt, dem Zocalo, wird in einer U-Bahn-Station die bewegende Geschichte des Zócalo in Modellen und Bildern visuell zum Leben erweckt. In der Stadt Puebla in Zentralmexiko entfaltet sich die ganze Pracht des spanischen Kolonialismus. Hervorragendes Monument dieser Zeit ist der Prachtbau der Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert. Nur etwa 15 Kilometer entfernt liegt die Stadt Cholula am Fusse des Popocatepetl. Rund um den Zócalo führen die längsten Arkaden von Mexiko.

Auf den Mexiko Rundreisen führt der Weg immer wieder zu neuen spannenden Höhepunkte, beispielsweise in die Maya-Stadt Palenque. Neben der modernen Stadt Palenque erzählen die im Dschungel versunkenen Ruinen von der Hochzeit der Maya Kultur.

Mexiko Ferien in Verbindung mit Rundreisen und Badeferien in Mexiko

Ihren Aufenthalt in dem Land in Zentralamerika können Sie vielfältig und ganz nach Wunsch gestalten. Unternehmen Sie eine Mexico Mietwagenrundreise und lassen die faszinierende Kultur, die bunten Märkte und das fröhliche, ausgelassene Leben der Mexikaner auf sich wirken. Die besten Ziele zum Baden oder Tauchen in Mexiko können Sie problemlos und ohne Schwierigkeiten mit dem Auto erreichen. Planen Sie Mexiko mit Kindern, so finden Sie die idealen Strände an der Maya-Küste auf der Halbinsel Yucatan. Mexikaner sind ausgesprochen kinderlieb, sodass Ferien mit dem Nachwuchs keine Schwierigkeiten bereiten.

Neben Cancún ist die Küste der Baja California besonders für Mexiko Flitterwochen sehr gefragt. Die mexikanische Pazifikküste ist der Inbegriff für Sportbegeisterte und Nachtschwärmer. Auch Liebhaber von Strand und Hängematte finden hier das perfekte Refugium. Die Traumstrände mit Dünen und weissem Sand mit felsigen und wildromantischen Buchten haben diese Küste von Mexiko zu der attraktivsten Urlaubsregion der Welt gemacht. Am Abend verwandeln sich die Orte in eine Partyzone mit einem riesigen Angebot an Discos, Bars und Clubs.

Nicht weit an der Riviera Maya wartet die Ruinenstadt Tulum auf ihre Besucher. Sie gehört zu den Maya-Stätten, die direkt mit dem Meer verbunden sind. Vor einem malerischen Hintergrund mit hohen und steil abfallenden Klippen entfaltet sie ihre grandiose Wirkung.

Wer Aktiv Ferien in Mexiko bevorzugt, auf den wartet das mächtige Bergmassiv des Vulkans Nevada de Toluca mit seinen Herausforderungen, die Ihnen Mexiko Trekking bietet. Oder wie wäre es mit einer beeindruckenden Wanderung durch den Regenwald von Yucatán?

Erfahren Sie die Geheimnisse und Schätze eines unvergleichlichen Landes.