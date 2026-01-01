Beschreibung

Einleitung Der Inselarchipel Bocas del Toro, im Nordosten Panamas gelegen, bietet entspanntes Karibikflair, naturbelassene Strände und eine fantastische Unterwasserwelt.

Lage Das hübsche Mittelklasshotel befindet sich auf der Isla Colón, ca. 8 Fahrminuten vom Flughafen und vom Zentrum des Dorfes entfernt. Der private Sandstrand und das kristallklare Wasser liegen direkt vor der Haustür. Weitere schöne Badestrände sind mit dem Boot gut erreichbar.

Angebot Beim grosszügigen Schwimmbad mit Blick auf das Meer lässt es sich herrlich entspannen. Einen erfrischenden Cocktail serviert man Ihnen an der Bar und mit typisch regionalen und internationalen Gerichten werden Sie in den zwei Restaurants verwöhnt. Eines davon befindet sich am Ende des Piers und bietet eine einmalige Sicht auf malerische Sonnenuntergänge und natürliche Kühlung durch die frische Meeresbrise. Aktiven Gästen steht ein Fitnessraum zur Verfügung.