Playa Tortuga
Isla Colon
Beschreibung
Einleitung
Der Inselarchipel Bocas del Toro, im Nordosten Panamas gelegen, bietet entspanntes Karibikflair, naturbelassene Strände und eine fantastische Unterwasserwelt.
Lage
Das hübsche Mittelklasshotel befindet sich auf der Isla Colón, ca. 8 Fahrminuten vom Flughafen und vom Zentrum des Dorfes entfernt. Der private Sandstrand und das kristallklare Wasser liegen direkt vor der Haustür. Weitere schöne Badestrände sind mit dem Boot gut erreichbar.
Angebot
Beim grosszügigen Schwimmbad mit Blick auf das Meer lässt es sich herrlich entspannen. Einen erfrischenden Cocktail serviert man Ihnen an der Bar und mit typisch regionalen und internationalen Gerichten werden Sie in den zwei Restaurants verwöhnt. Eines davon befindet sich am Ende des Piers und bietet eine einmalige Sicht auf malerische Sonnenuntergänge und natürliche Kühlung durch die frische Meeresbrise. Aktiven Gästen steht ein Fitnessraum zur Verfügung.
Zimmer
Die komfortabel eingerichteten Zimmer verfügen über Klimaanlage, Minibar, Fernseher, Gratis-WLAN, Safe und Balkon mit Meersicht. Die Standard Zimmer haben 2 Queensize Betten, die Junior Suiten Deluxe bieten ein Kingsize oder 2 Queensize Betten und zusätzlich einen Wohnraum mit Bettsofa.
ab CHF 96.– / pro Person
Loading map...