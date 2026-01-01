Das Nottoway Plantation & Resort befindet sich am Mississippi. Baton Rouge ist ca. 20 Minuten, das Old State ungefähr 30 Minuten und New Orleans eine Stunde entfernt.

Den Gästen steht das Restaurant Mansion offen, das mit seiner regionalen Küche beeindruckt. Ausserdem vorhanden sind ein Café, ein Aussenpool mit Jacuzzi, ein Friseur-/Schönheitssalon, ein Souvenirgeschäft und kostenlose Touren für Hotelgäste. Des Weiteren können aktive Gäste ihre Zeit im Fitnesscenter oder auf dem Tennisplatz verbringen.