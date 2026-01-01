Beschreibung

Lage Inmitten des French Quarters gelegen, befindet sich das elegante Hotel nur einen Block von der Bourbon Street mit Restaurants und Jazzlokalen entfernt.

Angebot Das traditionsreiche Hotel zählt zu den Institutionen von New Orleans. Es verfügt über ein Restaurant, Bar, Aussenpool mit Poolbar, Fitnesscenter sowie Spa-Bereich. Ein Blickfang und Anziehungspunkt ist die Carousel Bar & Lounge.