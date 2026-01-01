Monteleone
New Orleans
Beschreibung
Lage
Inmitten des French Quarters gelegen, befindet sich das elegante Hotel nur einen Block von der Bourbon Street mit Restaurants und Jazzlokalen entfernt.
Angebot
Das traditionsreiche Hotel zählt zu den Institutionen von New Orleans. Es verfügt über ein Restaurant, Bar, Aussenpool mit Poolbar, Fitnesscenter sowie Spa-Bereich. Ein Blickfang und Anziehungspunkt ist die Carousel Bar & Lounge.
Zimmer
523 elegante, in warmen Farben gehaltene Zimmer mit hohen Decken. Diese sind mit Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher, Bademänteln und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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