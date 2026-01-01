Beschreibung

Lage Direkt am weltbekannten Times Square mit unzähligen Restaurants und verschiedenen Broadway-Theatern in Gehdistanz.

Angebot Mit dem «Ad Lib» bietet das Hotel eine trendige Lounge/Bar sowie ein Restaurant und einen Coffeeshop. Des Weiteren stehen dem Gast ein Businesscenter und ein Fitnessraum zur Verfügung.