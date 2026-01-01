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DoubleTree Suites by Hilton- Times Square

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New York - Manhattan

Zentraler kann man am Times Square fast nicht wohnen. Ideal für Kunden, die direkt am Puls der Stadt sein möchten.

Beschreibung

Lage
Direkt am weltbekannten Times Square mit unzähligen Restaurants und verschiedenen Broadway-Theatern in Gehdistanz.
Angebot
Mit dem «Ad Lib» bietet das Hotel eine trendige Lounge/Bar sowie ein Restaurant und einen Coffeeshop. Des Weiteren stehen dem Gast ein Businesscenter und ein Fitnessraum zur Verfügung.
Zimmer
Auf 45 Etagen verteilen sich die rund 46 Suiten welche mit allen Annehmlichkeiten eines modernen Hotels ausgestattet sind. Dazu gehören TV, Telefon und Minibar.
Preis auf Anfrage

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