Beschreibung

Lage Das Erstklasshotel ist direkt mit der berühmten Grand Central Station verbunden. Hier kommen mehrere U-Bahnlinien zusammen und ermöglichen Ihnen eine sehr gute Ausgangslage zur Erkundung der Stadt.

Angebot Das Hotel bietet ein Restaurant mit Bar, einen Coffeeshop mit Snacks sowie einen Fitnessraum. Neben dem Hotel befindet sich der Markt der Grand Central Station mit diversen Lebensmittel-Ständen.