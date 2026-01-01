Hyatt Grand Central New York
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Das Erstklasshotel ist direkt mit der berühmten Grand Central Station verbunden. Hier kommen mehrere U-Bahnlinien zusammen und ermöglichen Ihnen eine sehr gute Ausgangslage zur Erkundung der Stadt.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant mit Bar, einen Coffeeshop mit Snacks sowie einen Fitnessraum. Neben dem Hotel befindet sich der Markt der Grand Central Station mit diversen Lebensmittel-Ständen.
Zimmer
Die 1289 Zimmer sind klassisch eingerichtet mit Mini-Kühlschrank und WLAN gegen Gebühr. Eine Kaffeemaschine wird auf Anfrage bereitgestellt.
Preis auf Anfrage
Loading map...