Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt an der Bourbon Street mitten im French Quarter. Zahlreiche Bars und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Angebot Zusätzlich zu der Desire Oyster Bar, dem Restaurant Revolution und dem Le Booze Innenhof mit Pool und Poolbar, bietet das Hotel einen Fitnessraum und einen Souvenirladen.