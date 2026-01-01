Royal Sonesta New Orleans
New Orleans
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt an der Bourbon Street mitten im French Quarter. Zahlreiche Bars und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Zusätzlich zu der Desire Oyster Bar, dem Restaurant Revolution und dem Le Booze Innenhof mit Pool und Poolbar, bietet das Hotel einen Fitnessraum und einen Souvenirladen.
Zimmer
Die 483 Zimmer sind im typischen French Quarter Stil eingerichtet. Sie bieten TV, WLAN (gegen Gebühr), Bügeleisen, Minibar und Safe.
Preis auf Anfrage
Loading map...