Capitol Reef National Park

Der Capitol Reef Nationalpark, zwischen dem Bryce Canyon und dem Arches Nationalpark gelegen, besteht grösstenteils aus knallroten, löchrigen Gesteinsformen und wüstenartiger Landschaft. Einzig entlang der Flüsse findet sich eine üppige Vegetation und auch die meisten im Park lebenden Tiere halten sich in der Nähe dieser Flüsse auf. Am besten erkunden Sie den Park mit dem Auto auf dem Scenic Drive oder dem Highway 24, welche den Park praktisch in seiner gesamten Länge durchziehen. Fast alle Highlights und Aussichtspunkte des Capitol Reef National Parks sowie die Startpunkte vieler Wanderungen liegen entlang dieser Strassen und Sie können den Park so mit wenig Aufwand in seiner ganzen Schönheit erfahren. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten Tipps zu den schönsten Wanderungen und besten Aussichtspunkten geben.