Vacherie Reisen

In Vacherie finden Sie das ikonischste aller amerikanischen Plantagenhäuser, die Oak Alley. Aber das ist noch nicht alles. In Vacherie befindet sich die Laura Plantage in wunderschöner Umgebung, in der Sie etwas über die kreolische Kultur und das Sklavenleben erfahren können. Es gibt auch die 1.000 Hektar grosse St. Joseph-Plantage und den Evergreen mit seinen 37 historischen Gebäuden, darunter 22 Sklavenhütten. Ob flussaufwärts oder flussabwärts, die Plantagen entlang der Great River Road bieten dem Reisenden eine unvergessliche Gelegenheit, einen Schritt in die Vergangenheit zu machen und an diesen und anderen historischen Orten ein Stück amerikanische Geschichte zu berühren.