Myrtle Beach Reisen

Schon mit dem ersten Schritt in den warmen weissen Sand, dem ersten Blick auf den glitzernden Atlantik, dem ersten vom Meer her wehenden Windstoss fühlen Sie sich in Myrtle Beach wie zu Hause. Mit nahezu 100 Kilometern Sandstrand bietet die Gegend rund um Myrtle Beach ein breites Angebot an Attraktionen für die ganze Familie. Natürlich kommen aber auch die Nachtschwärmer und Sportler nicht zu kurz, denn Myrtle Beach ist ebenfallsfür seine Restaurants und Bars, sowie die unzähligen Aktivitäten, wie Fischen, Wandern oder Biken bekannt. Unsere USA-Spezialisten sind voraus geflogen und haben die besten Hotels auf Myrtle Beach für Sie inspiziert – gerne beraten wir Sie persönlich!