Chattanooga Reisen

In malerischer Landschaft eingebettet in eine Flussschleife des Tennessee River und nur zwei Fahrtstunden vom Flughafen Atlanta entfernt, bietet Chattanooga einzigartige Attraktionen. Die trolleyähnliche Schrägbahn, die Incline Railway, erklimmt den steilen Aussichtsberg, bevor sie den Ruby Falls Wasserfall und Rock City erreicht, wo sie eine weite Aussicht, Sandsteinformationen und Gärten bietet. Der Point Park, ebenfalls auf dem Aussichtspunkt, markiert den Ort einer Bürgerkriegsschlacht, der jetzt im Battles for Chattanooga Museum geehrt wird. Unsere Chattanooga-Spezialisten stellen Ihnen gerne eine individuelle Reise gemäss Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammen.