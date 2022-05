Reisen nach Grants Pass

Grants Pass ist eine moderne und durch seine besondere Lage am Ufer des Rogue River ein Tor zum Abenteuer. Wildwasser-Rafting, gutes Angeln und Ausflüge mit dem Jetboot sind nur einige der regionalen Attraktionen. Natürlich gibt es auch abwechslungsreiche Wandermöglichkeiten in der Gegend. Wenn Sie an einem Samstag zwischen Mitte März und Thanksgiving (Ende November) in Grants Pass sind, sollten Sie unbedingt den Outdoor Growers Market besuchen, einen Bauern- und Handwerksmarkt. Mehr Insidertipps erfahren Sie von unseren USA Spezialisten. Kontaktieren Sie uns.