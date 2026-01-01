Beschreibung

Lage Die hübsche Unterkunft liegt direkt am Rogue River, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Grants Pass. Restaurants sind ca. 5 Autominuten entfernt.

Angebot Aussenbereich mit Stühlen und Feuerstelle, Schwimmmöglichkeiten im Fluss. Nachmittags und abends werden die Gäste mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Keksen verwöhnt. Morgens wird ein Frühstück zubereitet.