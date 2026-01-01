Weasku Inn
Grants Pass
Beschreibung
Lage
Die hübsche Unterkunft liegt direkt am Rogue River, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Grants Pass. Restaurants sind ca. 5 Autominuten entfernt.
Angebot
Aussenbereich mit Stühlen und Feuerstelle, Schwimmmöglichkeiten im Fluss. Nachmittags und abends werden die Gäste mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Keksen verwöhnt. Morgens wird ein Frühstück zubereitet.
Zimmer
19 stilvolle Zimmer in der Lodge und in Cabins. Diese verfügen über Kaffeekocher, Bademäntel und gratis WLAN. Die Cabins sind zudem mit Mini-Kühlschrank, Cheminée und Aussendeck ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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