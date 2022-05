Vermont ist der einzige der Neuengland Staaten, der nicht am Meer liegt. Dafür punktet er umso mehr mit seiner ländlichen Idylle. Beliebte Erholungsgebiete sind die Green Mountains – übrigens Namensgeber des Staates «les monts verts» - und der Lake Champlain, wo Sie hervorragend Wandern, Fahrradfahren, Reiten oder Kanufahren können. Und haben Sie gewusst, dass in Vermont Werbetafeln verboten sind? So können Sie umso ungehinderter die wunderschöne Natur entlang Ihrer Route geniessen. Die Natur ist der Hauptgrund für eine Vermont Reise, denn grosse Städte oder Industriegebiete sucht man hier vergeblich. Beste Reisezeit ist wie in ganz Neuengland der Herbst, wenn der Indian Summer die Wälder in atemberaubend leuchtende Farben taucht. Unsere Spezialisten kennen Vermont aus eigener Erfahrung in- und auswendig und helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Vermont Ferien.