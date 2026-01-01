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506 On The River Inn

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Woodstock

Ein gemütliches Hotel an malerischer Lage direkt am Fluss.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft befindet sich 5 Fahrminuten ausserhalb der Ortschaft Woodstock, direkt am Ottauquechee River.
Angebot
Ein Bistro, eine Bar, eine Lobby- Lounge, ein Garten mit Flusszugang und Sitzgelegenheiten, ein Hallenbad, Billiard und ein Spielzimmer stehen zur Verfügung.
Zimmer
Die 45 Zimmer und Suiten sind in Naturfarben gehalten und mit Mini-Kühlschrank, Mikrowelle, Balkon oder Terrasse und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage

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