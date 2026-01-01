Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich 5 Fahrminuten ausserhalb der Ortschaft Woodstock, direkt am Ottauquechee River.

Angebot Ein Bistro, eine Bar, eine Lobby- Lounge, ein Garten mit Flusszugang und Sitzgelegenheiten, ein Hallenbad, Billiard und ein Spielzimmer stehen zur Verfügung.