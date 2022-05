Minneapolis Reisen

Minneapolis Ferien eignen sich besonders gut für Kulturinteressierte, da es hier, nach New York, die grösste pro Kopf Dichte an Theatern in den USA gibt. Ob vom kleinen Kellertheater bis zum traditionsreichen Guthrie Theater, hier gibt es für jeden Liebhaber der Bühnenunterhaltung genau das Richtige. Aber auch sonst hat die Stadt einiges zu bieten. So gibt es im Stadtkern aufgrund einer kompletten Modernisierung allerhand interessante und bemerkenswerte Architektur zu bewundern, und in der beinahe unberührten Natur rund um Minneapolis lässt es sich wunderbar entspannen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen mit Ihrer persönlichen Erfahrung, das genau Richtige für Sie zu finden.