Reisen ins Sonoma Valley

Das Sonoma-Tal, oder Tal des Mondes, wie es genannt wird, grenzt im Osten an die Mayacamas und im Westen an die Sonoma-Bergkette. Hier im fruchtbaren Tal üben die Winzer ihr Handwerk aus, die Feinschmecker strömen zu exquisiten Restaurants, und in der 13.000 Hektar umfassenden Parklandschaft gibt es jede Menge Abenteuer zu erleben. Von San Francisco aus leicht erreichbar, beginnen die meisten Fahrten in der Gegend in der Stadt Sonoma selbst, mit ihrem herrlichen Stadtplatz, den lustigen Verkostungsräumen und den ausgezeichneten Restaurants.