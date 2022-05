Zu den schönsten Städten an der kalifornischen Westküste zwischen Los Angeles und San Francisco zählt Pismo Beach. Pismo Beach ist ein wahres Paradies für Surfer und Strandliebhaber, welches Sie mit seiner schönen Strandpromenade und dem weit in den Pazifik ragenden Pier begeistern wird. Ein kleines Stück südlich des kleinen Orts finden Sie den die Oceano Dunes Natural Preserve, eines der wenigen Dünengebiete in dieser Region. Erfahren Sie mehr über die berühmte Muschelsuppe im Ort und erhalten Sie den besten Tipp für Ihre Unterkunft von unseren USA Spezialisten.