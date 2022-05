Monterey Reisen in Kalifornien

Die Halbinsel Monterey, welche an drei Seiten vom Pazifik gesäumt wird, bietet zugleich windgepeitschte Strände und windstille Buchten, feine aber auch einfache Restaurants sowie Hotels und das weltberühmte Monterey Bay Aquarium mit seinen psychedelischen Quallen und Adlerrochen-Streichelbecken. Das Zentrum mit seinem Historic State Park befindet sich nahe der Fisherman’s Wharf, von dort können Sie bequem die 1,5 km bis Cannery Row am Meer entlanglaufen. Golf-Fans werden begeistert sein, befindet sich doch der geschichtsträchtige und weltberühmte Golfplatz „Pebble Beach“ in Monterey. Ein Besuch von Monterey empfehlen unsere Experten auch auf USA Mietwagenrundreisen. Planen Sie dabei unbedingt einen ganzen Tag für den 17-Mile Drive mit ein, dem praktisch unverbauten Küstenabschnitt mit romantischen Aussichtspunkten und faszinierenden Naturdenkmälern. Erfahren Sie mehr und kontaktieren Sie unsere Nordamerika Spezialisten!