Die kleine Insel liegt auf der Strecke des Overseas Highway vom Festland in Florida nach Key West. Touristisch ist die Insel nicht sonderlich erschlossen, da sich praktisch der ganze Tourismus auf das nahe gelegene Key West konzentriert. Nichtsdestotrotz lohnen sich Ferien auf Little Torch Key, denn es gibt hier sehr wohl romantische und luxuriöse Resorts, die vor allem für Gäste ideal sind, welche zwar die Nähe und die Annehmlichkeiten, nicht aber den Trubel von Key West suchen und gerne ungestörte Entspannung geniessen. Unsere Spezialisten geben Ihnen gerne Tipps, wie und wo Sie die idealen Ferien auf Little Torch Key verbringen können.