Hawaii Ausflüge

Wie bei einer Hawaii Rundreise und Inselhüpfen sind Tagesausflüge, Kurztouren und Rundflüge ideal, um die Vielseitigkeit der Inselwelt zu erkunden. Die meisten Reisenden beginnen ihre Hawaii Ferien in Honolulu auf der Insel Oahu. Natürlich gehört ein Strandspaziergang am weltberühmten Waikiki Beach ins Reiseprogramm. Aber wer einen Ausflug zum nahen Diamond Heads Krater unternimmt, wird die Schönheit dieses langgezogenen Traumstrandes erst richtig geniessen. Eine halbtägige Tour zum hawaiianischen Navy-Stützpunkt von Pearl Harbour veranschaulicht eindrücklich die Geschichte der USS Arizona, deren Bombardierung den Eintritt der USA in den 2. Weltkrieg einläutete. Wenn Ihrer Familie nach Action zumute ist, können Sie bei einer Zip Line Tour die wunderschöne tropische Natur aus der Vogelperspektive erleben. Insbesondere Kinder lieben das Abenteuer dieser rasanten Fahrten. «Maui no Kai oi» - auf Maui ist es am schönsten: Nachdem Sie einen Helikopterrundflug über die Insel unternommen haben, werden Sie diesem hawaiianischen Sprichwort zustimmen. Gemächlicher geht es auf einer Bustour zum Krater des berühmten Haleakala Vulkans zu, von dessen Gipfel man unvergessliche Sonnenaufgänge über der Unendlichkeit des Pazifischen Ozeans geniesst. Unsere USA-Spezialisten empfehlen Ihnen einen Tagesausflug von Maui nach Lanai. Einfach und gemütlich gelangen Sie mit einer Fähre von Lahaina nach Lanai, wo Sie beim Fährenterminal Ihren 4x4 Jeep übernehmen. Erkunden Sie danach die Insel auf eigene Faust auf einer Hawaii Mietwagenrundreise.